Gorąco w polskim klubie, trwa protest kibiców. Mają dość, stawiają jasne warunki

W ramach protestu, aż do odwołania, na domowych meczach Pogoni Szczecin nie będzie prowadzony zorganizowany doping przez pierwszy kwadrans trwania spotkań. Po kwadransie uderzamy jednak ze zdwojoną siłą i dajemy z siebie 1948%, aby wspierać naszych piłkarzy. Protest ten nie jest wymierzony w nich. Wierzymy, że każdy z nich daje z siebie tyle, ile może. To forma protestu, która ma uzmysłowić tęgim głowom w klubie, że muszą zmienić swoje podejście, bo to oni zawalili w kluczowym i historycznym dla klubu momencie. To oni zaprzepaścili szansę na zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu, a następnie nie potrafili uderzyć się w pierś. Do dziś nie wyszli do kibiców, aby opowiedzieć o motywach swoich decyzji.