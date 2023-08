Oferty się pojawiały, ale do porozumienia nie dochodziło. Raz było blisko, natomiast przeszkodziła wojna - zainteresowany podmiot prowadził działalność w Rosji, co miałoby fatalny wpływ na wizerunek Pogoni.

Rok temu "Portowcy" znaleźli partnera - bukmachera Betcris . Wykupił on jednak pomniejszy pakiet, nie gwarantował takiego zastrzyku gotówki, jakiego można byłoby oczekiwać od sponsora głównego. Od kilku tygodni coraz głośniejsze były natomiast plotki, według których Pogoń jest w końcu bliska finalizacji ogromnej umowy. Nazwa firmy pozostawała tajemnicą, ale to, że rozmowy są zaawansowane, jeszcze w lipcu potwierdził sam klub.

- Od kilku lat współpracujemy z firmą Kozłowski i ta współpraca była wzorowa. W każdym temacie który zaczynaliśmy, nie musieliśmy prowadzić wielkich negocjacji. Wrażliwość Państwa Kozłowskich na tematy społeczności Szczecina jest czymś niezwykłym. Trudno takich ludzi znaleźć w całej Polsce. Robią to z potrzeby serca, a nie kalkulacji biznesowych. To firma niezwykła i jestem strasznie dumny, że finalnie udało nam się uzgodnić zasady takie, że Toyota Kozłowski staje się partnerem głównym. Stajemy się też częścią historii dla Toyoty. Dla nas to wielka radość i cieszę się, że na koszulkach będziemy mieli to logo - mówił podczas spotkania z mediami prezes Jarosław Mroczek.