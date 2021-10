Współpracownik Kosty Runjaica ma tytuł doktora i obowiązki klubowe łączy z tymi uczelnianymi. Jak się okazuje, robi to na tyle dobrze, że doceniają go studenci. To bowiem właśnie oni dokonali wyboru Mentora.

Pogoń Szczecin. Rafał Buryta mentorem studentów

Członek sztabu szkoleniowego Pogoni Szczecin statuetkę odebrał podczas Gali Aktywności Studenckiej - Gryfy Samorządności. Na swoim facebookowym profilu Rafał Buryta wyróżnienie skomentował następującymi słowami: "To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Dla takich chwil warto pracować. Dziękuję wszystkim studentom i Samorządowi Studenckiemu za ten tytuł".

Trener i wykładowca zapowiedział także, że od listopada działanie wznowi prowadzone przez niego Koło Naukowe. Zanim to się jednak stanie, Buryta ma w ten weekend do wypełnienia obowiązki klubowe. W niedzielne popołudnie Pogoń Szczecin zmierzy się bowiem na wyjeździe z Legią Warszawa. Początek tego spotkania o 17:30. Transmisję przeprowadzą stacje Canal+ Premium i TVP Sport. Relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia