Po meczu Kosta Runjaic był umiarkowanie zadowolony. - Dobrze weszliśmy w to spotkanie po akcji kombinacyjnej, mieliśmy słuszny rzut karny po faulu na Jeanie Carlosie na początku. To jednak nie przeszkodziło Górnikowi grać dalej dobrej piłki - mówił trener Pogoni.

Pogoń Szczecin wciąż wiceliderem

Choć "Portowcy" prowadzili 1-0, to Górnik sprawiał lepsze wrażenie. - Z naszej strony trochę zabrakło mi pojedynków z naszych poprzednich meczów. Oddaliśmy pole rywalowi. Do tego uważam, że mieliśmy za dużo niedokładnych podań, w poprzednich spotkaniach unikaliśmy tego. Graliśmy niedokładnie i to nie pozwalało nam na szybkie przechodzenie z defensywy do ofensywy. Te elementy składały się na to, że sami przyciągnęliśmy bramkę dla Górnika - tłumaczył Runjaic.

W drugiej połowie scenariusz się powtórzył. Szczecinianie znów jako pierwsi strzelili gola, ale ponownie nie potrafili utrzymać prowadzenia. W 87. minucie Adrian Gryszkiewicz pokonał Stipicę. - Nie zebraliśmy pierwszej, następnie drugiej piłki, w dodatku nie byliśmy dobrze wtedy zorganizowani. Rywale dobrze rozegrali całą tę akcję - relacjonował Niemiec.

W sobotę "Portowcy" zakończą ligowe granie w tym roku spotkaniem przed własną publicznością z Wartą Poznań. Początek meczu o 15:00.

