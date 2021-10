Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Michał Białoński: Sousa nie ma zadań wykraczających poza Reprezentację Polski. Wideo INTERIA.TV

Pogoń przyjechała do Kamienia Pomorskiego z okazji 75-lecia tamtejszego Gryfa. Klub z okręgówki postanowił hucznie świętować swój jubileusz. Przez cały tydzień organizował festyny, konkursy i spotkania, a punktem kulminacyjnym miało być właśnie spotkanie z ekstraklasową Pogonią Szczecin. Włodarze Portowców bardzo poważnie podeszli do prośby Gryfa. Szefom Pogoni zależy na tym, aby klub pozyskiwał nowych kibiców w całym województwie.

Mecze pokazowe poza Szczecinem to idealna okazja na to, aby rozkochać w sobie kibiców, którzy na co dzień mogą oglądać jedynie rywalizację w niższych klasach rozgrywkowych. Pogoń doskonale zdaje sobie z tego sprawę i do Kamienia Pomorskiego wysłała najmocniejszą możliwą kadrę. Od pierwszej minuty na boisko Gryfa wybiegli między innymi Dante Stipica, Kamil Grosicki czy Michał Kucharczyk.

Pogoń Szczecin zagrała z zespołem z okręgówki

Pogoń Szczecin Są na podium w Ekstraklasie. Zagrają sparing z zespołem z…okręgówki Pierwszą groźną okazję Portowcy wypracowali sobie w 5. minucie. W jej wyniku sam na sam z bramkarzem Gryfa znalazł się Jean Carlos. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem trafił do siatki, ale sędzia boczny odgwizdał pozycję spaloną. Kilkadziesiąt sekund później próbkę swojej szybkości pokazał natomiast Kamil Grosicki. Skrzydłowy ruszył lewym skrzydłem i wywalczył rzut rożny, po którym Pogoń nie stworzyła jednak realnego zagrożenia.

Wynik szczecinianie otworzyli w 11. minucie, w dużej mierze za sprawą błędu stojącego między słupkami Patryka Jurka. Golkiper nie był pewny przy wyprowadzaniu piłki z własnego pola karnego, co wykorzystał Michał Kucharczyk, który następnie odegrał do Damiana Dąbrowskiego. Kapitan Pogoni z kilku metrów umieścił piłkę w bramce. Już trzy minuty później było 2-0. Tym razem Dąbrowski wystąpił w roli asystenta, a gola strzelił Jean Carlos. Po 22 minutach gry było 3:0. Sebastian Kowalczyk wykorzystał podanie Jeana Carlosa i uderzył nisko ze skraju pola karnego.

Kamil Grosicki strzelił pierwszego gola dla Pogoni Szczecin

Sportowe życie Grosicki zaskoczył. Natychmiastowa reakcja Artura Szpilki Po upływie pół godziny gry rozpoczęła się kanonada Portowców. W 33. minucie na 4-0 podwyższył Kamil Grosicki. To jego pierwsza - choć wciąż nieoficjalna - bramka od momentu powrotu do Szczecina. Jeszcze przed przerwą 83-krotny reprezentant Polski dołożył kolejne trafienie. Dublet ustrzelił również Piotr Parzyszek, a w samej końcówce pierwszej połowy jeszcze jednego gola dorzucił Jean Carlos. W efekcie po 45 minutach zegar wskazywał wynik 8-0 dla Pogoni.

Na drugą połowę trener Kosta Runjaic posłał inną drużynę. Jej trzon stanowili piłkarze, którzy nieco ponad tydzień temu rywalizowali w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z Deportivo La Coruna (młodzi Portowcy wygrali 3-0). W porównaniu do pierwszej połowy na boisku pozostali jedynie Mariusz Malec, Kamil Grosicki i Michał Kucharczyk. I to właśnie ten ostatni w 55. minucie strzelił gola na 9-0. Niespełna 10 minut później szczecinianie dobili do dwucyfrowej liczby bramek. Aron Stasiak wykorzystał podanie Kamila Korta (brata byłego piłkarza Pogoni - Dawida Korta) i podwyższył na 10-0. Tuż przed końcem spotkania młody napastnik strzelił kolejnego gola. Ustanowił tym samym wynik meczu na 11-0.

Gryf Kamień Pomorski - Pogoń Szczecin 0-11

Gryf Kamień Pomorski (skład wyjściowy): Patryk Jurek - Aleksander Cieślik, Damian Karczmarski, Jakub Nowacki, Maciej Szwech - Krystian Mądrowski, Przemysław Stosio, Gracjan Groński, Jakub Idzik, Kacper Wittbordt - Szymon Włodarek

Pogoń Szczecin (skład wyjściowy): Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Paweł Stolarski - Jean Carlos, Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki, Michał Kucharczyk - Piotr Parzyszek

Pogoń Szczecin (skład na II połowę): Jakub Bursztyn - Maciej Białczyk, Konstantinos Triantafyllopoulos, Mariusz Malec, Bartłomiej Mruk - Jakub Lis, Stanisław Wawrzynowicz, Kamil Kort, Borys Freilich, Błażej Starzycki - Aron Stasiak

Jakub Żelepień