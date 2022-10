Ekstraklasowicz jedzie do Cygańskiego Lasu. Miejscowi przygotowali piosenkę

Zazwyczaj nie należą one bowiem do przyjemnych. Niżej notowany rywal traktuje spotkanie wyjątkowo i daje z siebie wszystko, niekiedy nadrabiając braki piłkarskie agresją. Zwycięstwo ekstraklasowicza nie przyniesie mu chwały, bo traktowane jest jako obowiązkowe. Ewentualna porażka oznacza natomiast ogromną szyderę. Z drugiej strony - na tym polega magia pucharu tysiąca drużyn i tym właśnie ma się on różnić od ligowej monotonii.

"Portowcom" nie idzie ostatnio w Ekstraklasie najlepiej, więc być może świeża perspektywa okaże się pomocna. Podopieczni Jensa Gustafssona zremisowali w weekend 1:1 z Piastem Gliwice, a przed tygodniem wyraźnie przegrali 2:4 ze Stalą Mielec. Na zwycięstwo czekają już więc od ponad dwóch tygodni, co zaczyna martwić kibiców. Szwedzki szkoleniowiec robi dobrą minę do złej gry i zapowiada, że zespół da z siebie wszystko we wtorek. - To spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Traktuję je tak samo, jak każde inne. Niesamowicie zależy nam na wygranej - powiedział trener.

Fortuna Puchar Polski: Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin

Obiekt, na którym Rekord rozgrywa swoje mecze, nosi osobliwą nazwę - Stadion w Cygańskim Lesie. Jak nietrudno się domyślić, wszystkie wejściówki na spotkanie rozeszły się jak ciepłe bułeczki. I to pomimo niesprzyjającego terminu - godzina 14 we wtorek to czas, w którym większość osób jest w pracy. Taka okazja nie zdarza się jednak codziennie, więc na trybunach nie będzie gdzie wetknąć szpilki.

Klub od dłuższego czasu przygotowywał się do godnego podjęcia czołowej polskiej ekipy. W mediach społecznościowych pojawiła się nawet specjalna piosenka motywująca III-ligowych piłkarzy. Melodia została zaczerpnięta ze znanego hitu "Ona by tak chciała", a słowa przerobione na potrzeby Rekordu. "Rekord Bielsko-Biała jest potęgą, dzisiaj wygra i emocje będą. Rekord Bielsko-Biała jest potęgą, a rywale niech z boiska zejdą" - brzmi krótki utwór.

Jeszcze nigdy w swojej historii bielszczanie nie mieli okazji mierzyć się z tak renomowanym rywalem. Trudno więc się dziwić otoczce, która panuje wokół tego spotkania. Wiele pracy w przygotowania włożyło też biuro prasowe, które zredagowało dla kibiców specjalny program meczowy. Znalazła się w nim między innymi rozmowa z Andrzejem Krzyształowiczem - trenerem bramkarzem Pogoni Szczecin, urodzonym w Bielsku-Białej. - Nie będę ukrywał - byłem bardzo zadowolony z losowania. Ucieszyło mnie to! Pojawiło się kolejne okno, w którym mogę odwiedzić rodzinne strony. Móc przyjechać do rodzinnego miasta ze swoją drużyną, zagrać z zespołem z Bielska-Białej mecz o tak poważną stawkę. Czego chcieć więcej? - mówił szkoleniowiec.

Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin rozpocznie się we wtorek o 14:15. Transmisję będzie można śledzić za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka TV w serwisie YouTube.

Jakub Żelepień, Interia