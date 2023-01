Dyrektor sportowy Pogoni komentuje transfer. „Niektórzy pukali się w głowę”

W klubie uznano, że należy przeprowadzić zmiany. Jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęło się okno transferowe, włodarze "Portowców" potwierdzili dwa ruchy kadrowe. Do zespołu dołączyli Linus Wahlqvist i Leonardo Koutris . W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk zdradził, że pracuje nad jeszcze jednym wzmocnieniem. Ma być to piłkarz grający na pozycji środkowego obrońcy. - Nastawiliśmy się, że zimą popracujemy nad jakością defensywy. Przez 3-4 lata graliśmy praktycznie tymi samymi zawodnikami, co nieźle wyglądało, ale runda jesienna pokazała, że potrzebujemy przewietrzenia tej formacji. Mamy więc dwóch nowych bocznych obrońców, a w zasadzie trzech, bo już latem za Huberta Matynię przyszedł Leo Borges - tłumaczył szef pionu sportowego.

Pogoń Szczecin: Dariusz Adamczuk komentuje okienko transferowe

Liczebność kadry pozostaje niezmienna. Dwóch zawodników przyszło, ale dwóch także odeszło. To Jakub Bartkowski, który przeniósł się do Lechii Gdańsk, a także Jean Carlos Silva, którego ściągnął do siebie Raków Częstochowa. - Kuba miał do końca kontraktu już tylko pół roku. Nie jesteśmy klubem, który bezdusznie blokuje zawodnika. Dostał fajną propozycję z Lechii, więc nie robiliśmy problemów, ale też zadbaliśmy o swój interes. Oprócz Linusa mamy Pawła Stolarskiego, więc na prawej obronie jesteśmy zabezpieczeni. Jean Carlos był bardzo szanowany przez drużynę, trenerów, przeze mnie też. Gdy wyciągaliśmy go z Wisły Kraków, wielu pukało się w głowę i pytało, po co go bierzemy. A w tym momencie przenosi się do Rakowa i zapewniam, że odchodzi za całkiem poważne pieniądze - przekonywał Adamczuk.