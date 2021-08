Gabriel mieszka w austriackim Stockerau. Tam też swoją karierę kończył Marek Ostrowski. Wcześniej filigranowy skrzydłowy występował między innymi w Zawiszy Bydgoszcz, Wiśle Płock czy Stoczniowcu Gdańsk. Najdłużej - bo aż 7 lat - zakotwiczył jednak w Pogoni Szczecin.

Syn legendy Pogoni Szczecin okradziony

Dla Portowców Ostrowski rozegrał 202 oficjalne spotkania. Zdobył w nich 24 bramki, większość z nich z dystansu, co było jego specjalnością. W kadrze narodowej skrzydłowy wystąpił z kolei 37 razy.

Marek Ostrowski zmarł w Austrii w marcu 2017 roku. Swojemu synowi zostawił pełne kartony piłkarskich pamiątek. Były w nich między innymi koszulki, szaliki, proporczyki, zdjęcia, wycinki z gazet czy nawet dresy reprezentacji Polski i medal wywalczony w Pucharze Austrii.

Na czas remontu mieszkania wszystkie eksponaty trafiły do piwnicy. To właśnie do niej włamali się złodzieje. Oprócz pamiątek, skradzione zostały także narzędzia. Syn piłkarza, Gabriel, prosi teraz o pomoc Polski Związek Piłki Nożnej i Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Nie liczy na odzyskanie koszulek i proporczyków, ale chciałby dostać chociaż archiwalne zdjęcia ojca.

