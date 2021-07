Podczas pomeczowej konferencji prasowej trener Kosta Runjaic był wyraźnie zdenerwowany. Zawsze spokojny i analityczny, wchodził w polemikę z dziennikarzami. Nie zgadzał się z tym, że jego drużyna zagrała słabo. - Nie mogę mieć pretensji do swojej drużyny. Zawodnicy walczyli do końca - mówił szkoleniowiec.

Pogoń Szczecin przegrała z NK Osijek

Trener Kosta Runjaic wskazał również jeden z kluczowych - jego zdaniem - powodów niepowodzenia. - Zabrakło nam dzisiaj Michała Kucharczyka. Jego doświadczenie i jakość mogłyby zmienić losy dwumeczu. Niestety, musi odbyć karę - powiedział trener.

Kosta Runjaic przekonywał również, że doświadczenie zebrane w starciach z NK Osijek zaprocentuje w całym rozpoczęty właśnie sezonie. - Spodobało nam się w europejskich pucharach. Będziemy robili wszystko, żeby za rok tutaj wrócić - mówił Runjaic.

Opiekun Portowców odniósł się również do zmiany Kacpra Kozłowskiego. Młody pomocnik, który wyróżniał się na boisku, opuścił je po nieco ponad 60 minutach. - Wiemy, co jest dla niego najlepsze. Proszę pamiętać, że grał na Euro, dołączył do drużyny później. Nie możemy do za mocno eksploatować - zakończył Runjaic.

Jakub Żelepień