Czy w końcu się uda? Pogoń przed trudnym wyzwaniem

Na zero z tyłu szczecinianie zagrali z Górnikiem Zabrze, Piastem Gliwice i Wisłą Kraków. W każdym z siedmiu innych ligowych spotkań tracili co najmniej jedną bramkę. Nawet przy pewnych wygranych 4-1 ze Stalą Mielec czy ostatnio Górnikiem Łęczna nie udawało się zachować koncentracji z tyłu przez pełne 90 minut.

Wisła Płock - Pogoń Szczecin. O której mecz, gdzie oglądać?

Dobra informacja dla kibiców Pogoni jest taka, że do kadry wrócili wszyscy kontuzjowani ostatnio obrońcy. To Luis Mata, Hubert Matynia i Igor Łasicki,. Konkurencja o miejsce w bloku defensywnym znów jest więc wysoka, a o to właśnie chodziło Runjaicowi.

Zła wiadomość jest z kolei taka, że Wisła Płock to nie jest zespół, przeciwko któremu łatwo zachować czyste konto. Choć podopieczni Macieja Bartoszka zajmują odległe miejsce w tabeli i większość meczów przegrywają, to mają więcej strzelonych goli od Pogoni. Dokładnie o jeden. Ostatnie wyniki Nafciarzy to 2:4 z Górnikiem Zabrze, 1:3 ze Śląskiem Wrocław i 3:0 z Jagiellonią Białystok. - Musimy grać skoncentrowani i szybko do przodu. Walczyć od pierwszej do ostatniej minuty - ocenił trener Kosta Runjaic.

Spotkanie Wisły Płock z Pogonią Szczecin rozpocznie się dziś o 12:30. Transmisję przeprowadzi stacja Canal+Sport. Relację będzie można natomiast czytać w Interii.

Jakub Żelepień