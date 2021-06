Kacper Kozłowski to wszechstronny środkowy pomocnik. Jest skuteczny zarówno w obronie, jak i w ataku. Jego wielką siłą jest charakter i mentalność odpowiednia do gry na najwyższym poziomie. Otoczony przez starszych i znacznie bardziej utytułowanych zawodników - nie pęka. Pokazał to chociażby w sobotnim meczu z Hiszpanią, kiedy w końcówce po prostu brał piłkę i rozpoczynał kontrę.

Czy Kacper Kozłowski odejdzie z Pogoni Szczecin?

Nie jest tajemnicą, że Kozłowski trafił do notesów skautów największych europejskich klubów. Stało się to zresztą na długo przed tegorocznym Euro. Teraz piłkarz Pogoni tylko potwierdza, jak wielki drzemie w nim potencjał. W jego przypadku zagraniczny transfer jest nieunikniony.

Wiele wskazuje na to, że może zostać pobity rekord Ekstraklasy. Obecnie należy do Jakuba Modera i wynosi 11 milionów euro. Jak ustaliła Interia, za swojego asa władze Pogoni żądają co najmniej 10 milionów. To cena wyjściowa, która przy tak dużym zainteresowaniu Kozłowskim może znacznie wzrosnąć. Oferty 5-milionowe mają być przez szczeciński klub z automatu odrzucane.

Co ważne, piłkarza wiąże z klubem umowa do końca czerwca 2023 roku. Kontrakt został przedłużony po cichu, Pogoń nie informowała o tym na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Jakub Żelepień