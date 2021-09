Za nim już pierwszy występ w nowym-starym klubie. 28 sierpnia, w meczu wyjazdowym przeciwko Lechowi Poznań, "Grosik" zanotował 21 minut. Co jednak ważniejsze, miał realny wpływ na wynik meczu. To on bowiem poprowadził lewym skrzydłem akcję, która zakończyła się golem Luki Zahovicia.

Pogoń Szczecin. Kamil Grosicki ostro pracuje na trenigach

Wydaje się, że Kamil Grosicki jest obecnie poza orbitą zainteresowań selekcjonera Paulo Sousy. Podczas trwającej przerwy na mecze międzypaństwowe skrzydłowy trenował więc wspólnie z zespołem Pogoni Szczecin.

"Grosik" ma zaległości fizyczne w związku z brakiem regularnej gry w West Bromwich Albion. Jak jednak słyszymy, w klubie są zadowoleni z jego pracy i postępów. Po Grosickim widać zresztą, że zależy mu na szybkim powrocie do pełni formy. W poniedziałek, który był dniem wolnym od zajęć, piłkarz pojawił się na stadionie i trenował indywidualnie.

Reklama

Kolejny mecz Portowcy rozegrają w poniedziałek o 20:30. Ich rywalem będzie Radomiak Radom. Na własnym stadionie zaprezentują się z kolei 18 września. Podejmą wówczas Cracovię.

Jakub Żelepień