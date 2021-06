Czekali ponad 20 lat, a UEFA im to zabierze. Katastrofa kibiców polskiego klubu!

Piłkarska centrala postanowiła zabronić przyjmowania kibiców gości zarówno w drugiej i trzeciej rundzie eliminacyjnej nowo utworzonego pucharu. Chodzi o grupy zorganizowane, które wspólnie zajmują sektor dla przyjezdnych. - Dla nas to ogromny ból. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasi kibice czekali na taką okazję - mówi dyrektor Pogoni Szczecin Łukasz Machiński.

Jedynym rozwiązaniem jest więc w tej sytuacji indywidualne dotarcie na mecz. To nie sprawdzi się jednak wszędzie. O ile na Bałkanach nie ma kłopotu z zakupem biletu bez jakichkolwiek kart kibica czy zakładania kartoteki, o tyle w Skandynawii takie rozwiązanie może nie zadziałać. Wówczas fani musieliby wykazać się kreatywnością, fantazją i umiejętnością nawiązywania kontaktów, tak, aby to miejscowi kibice kupili im wejściówki i wpuścili tylnymi drzwiami. To jednak rozwiązanie mocno nieoficjalne.

Aby kibice w pełni legalnie mogli wejść na obcy stadion, Pogoń musi dotrzeć przynajmniej do czwartej rundy eliminacyjnej. UEFA nazywa ją fazą play-off i traktuje niemalże jak rozgrywki grupowe.

Liga Konferencji Europy w Szczecinie

Załóżmy hipotetyczny scenariusz, że Portowcy zachodzą tak daleko. Ich kibice będą mogli wówczas podążać za swoją drużyną przez całą Europę. A jak to wygląda w drugą stronę? Czy klub ze Szczecina jest gotowy organizacyjnie na przyjęcie fanów z zagranicy? Przypomnijmy, że stadion Pogoni jest od ponad dwóch lat w gruntownej przebudowie. Obecnie wybudowane są już trzy z czterech trybun, z których dwie mogą być użytkowane przez kibiców. Komisja Licencyjna przy PZPN przychyliła się do wniosku portowego klubu i zwolniła go z obowiązku przyjmowania fanów gości podczas meczów ligowych. UEFA tak przychylna jednak nie jest i żadnych wyjątków nie robi. Przebudowa czy nie - od czwartej rundy eliminacyjnej klub musi być gotowy na przyjazd fanów rywala.

Włodarze szczecińskiego klubu od kilku tygodni są w stałym kontakcie z UEFA. Ubiegają się o tak zwany paszport dla stadionu. To dokument, dzięki któremu obiekt może być dopuszczony do rozgrywek pucharowych. Procedury trwają długo, bo ostatnia wzmianka o szczecińskim stadionie pojawiła się w materiałach UEFA w 2003 roku. Od tego czasu obiekt zmienił się nie do poznania.

W celu uzyskania odpowiedniej homologacji , klub przygotował bardzo dokładną dokumentacją fotograficzną stadionu. Na tej podstawie UEFA podejmie decyzję. Nic nie wskazuje na to, aby miała ona być negatywna. Oficjalne potwierdzenie to tylko kwestia czasu. - UEFA wymagała od nas rozwiązania kwestii ulokowania kibiców gości. Na ten moment jedynym sensownym rozwiązaniem jest posadzenie ich w sektorze A2, opisanym u nas jako rodzinny. Wiem jednak, że w przeszłości inne kluby rozwiązały to bardzo różnie - tłumaczy Machiński.

Te rożne rozwiązania, o których wspomina dyrektor, to między innymi przesunięcie gości - jeśli ci zjawiali się w niewielkiej liczbie - na sektory VIP.

Przypomnijmy, że pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy Portowcy rozegrają 22 lipca. Tydzień później odbędzie się rewanż.

Jakub Żelepień