Czekali latami na stadion, a teraz mają problem. Winne drożyna i inflacja

Pogoń Szczecin do końca walczyła o brązowy medal Ekstraklasy. "Portowcy" mieli na niego szansę jeszcze w ostatniej kolejce, ale nie byli już wówczas zależni wyłącznie od siebie. Musieli wygrać z Radomiakiem Radom , jednocześnie licząc na potknięcie się Lecha Poznań w starciu z Jagiellonią Białystok . Pierwszy warunek został spełniony, drugi natomiast - nie. W konsekwencji to "Kolejorz" uplasował się na najniższym stopniu podium, z kolei Pogoń musi zadowolić się czwartym miejscem.

Ekstraklasa: Prezes Pogoni Szczecin podsumował pierwszy sezon Gustafssona

Zakończony sezon był pierwszym pod wodzą Jensa Gustafssona . Szwed przejął Pogoń po blisko pięcioletnim okresie rządów Kosty Runjaica . Nowy szkoleniowiec musiał nauczyć się specyfiki drużyny i ligi, a w pierwszych miesiącach swojej pracy często płacił frycowe. Wiosną "Portowcy" najwyraźniej zrozumieli jednak filozofię trenera i ich gra zaczęła wyglądać bardzo obiecująco . - W ostatnich tygodniach Pogoń dawała nam świetne spektakle, naprawdę z przyjemnością to się oglądało. Choć przyznam też, że trochę nerwów mnie to wszystko kosztuje. Szkoda, że kolejnego meczu w terminarzu nie ma już za tydzień. Pod tym względem odczuwam duży niedosyt - powiedział prezes Pogoni Jarosław Mroczek, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Sternik "Portowców" dodał, że rywalizacja o czołowe lokaty była w tym sezonie bardzo ostra. - Najmocniejszy w historii Raków Częstochowa, odradzająca się Legia Warszawa, bardzo silny kadrowo Mistrz Polski Lech Poznań - rywalizacja o czołowe miejsca w lidze była naprawdę bardzo wymagająca. I choć ostatecznie do medalu zabrakło nam bardzo niewiele i kończymy rozgrywki tuż za podium, na tzw. najgorszym miejscu dla zawodnika, to uważam, że sportowo był to rok niezły. Pogoń Szczecin ugruntowała swoją pozycję w czołówce polskich klubów. Oczywiście zawsze celujemy w najwyższe lokaty, natomiast wiemy też, że podobne cele mają inne kluby - stwierdził prezes.