- Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłym sezonie - mówił po ostatnim meczu rozgrywek Kosta Runjaić, trener Pogoni Szczecin.

- Przede wszystkim gratuluję Piastowi Gliwice zdobycia mistrzostwa, bo nikt się tego nie spodziewał na początku sezonu. Trzeba jednak przyznać, że na tytuł zasłużyli. Z kolei Cracovii gratuluję zdobycia miejsca, gwarantującego udział w europejskich pucharach - rozpoczął pomeczową konferencję Kosta Runjaić, trener Pogoni, a później przeszedł już do podsumowania spotkania.



- Za nami trudny, wyczerpujący i do pewnego momentu wyrównany mecz. Cracovia lepiej weszła w spotkanie, wygrywała pojedynki indywidualne, ale później postawiliśmy opór i umieliśmy odpowiedzieć. Były to przepiękne trafienia. Uważam, że nasze zwycięstwo jest zasłużone, choć być może o jedną bramkę za wysokie - ocenił szkoleniowiec Pogoni.

Runjaić nie ma jednak wątpliwości, że po krótkich urlopach jego zespół rozpocznie przygotowania do sezonu, który może okazać się bardzo trudny dla Pogoni.



- Musimy bardzo uważać, ale nasz apetyty też rośnie. Trzeba jednak liczyć się z Piastem, Cracovią, Legią, Lechem, Lechią, Jagiellonią, czy Wisłą. Trzeba odpowiednio przygotowywać się do nowego sezonu, bo konkurencja nie śpi. Wartość naszych zawodników na rynku także wzrosła. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało - zaznacza szkoleniowiec Pogoni.

Dzięki wygranej z Cracovią Pogoń przeskoczyła Lecha i zajęła siódme miejsce.





