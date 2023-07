Co za słowa Grosickiego! Porównał się do Messiego, kibice Pogoni zachwyceni

Są tacy, którzy nie wiedzą, co to Pogoń Szczecin. Są osoby, dla których to tylko jakiś klub. Dla setek tysięcy ludzi to jednak coś więcej. Często coś najważniejszego. Pogoń Szczecin to całe moje życie. Mam siły, by dalej płynąć tą granatowo-bordową łajbą. Od dziś jako kapitan naszej szczecińskiej załogi. Kapitan, który wciąż do dodania ma swoje trzy grosze.