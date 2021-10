Po meczu trener Kosta Runjaic powiedział, że rezultat odzwierciedlał przebieg spotkania. - Myślę, że ten wynik jest sprawiedliwy. Dominowaliśmy od pierwszej minuty i mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem meczu - ocenił Niemiec.

Pogoń Szczecin pokonała Jagiellonię

Szkoleniowiec Pogoni pochwalił Lukę Zahovicia. Napastnik zaliczył dwie asysty, do których dołożył także bramkę. - Luka dobrze trenował przez cały tydzień, jest pełnym profesjonalistą. Jestem zadowolony z tego, co pokazał - przyznał trener.

Autorem gola na 2-1 był z kolei Kamil Grosicki, dla którego to pierwsze trafienie od powrotu do Pogoni. Bramkę okupił niestety kontuzją. Przeciwnik trafił go w kostkę i pojawiła się opuchlizna. Nie wiem dokładnie, jak wygląda stan jego zdrowia. Mam nadzieję, że szybko wróci do pełni sprawności - przekazał trener.

Za tydzień Pogoń wybierze się do Warszawy na mecz z Legią. Co ciekawe, w czwartek mistrzowie Polski zawitają do Szczecina na mecz w ramach Pucharu Polski. Rywalem zespołu Czesława Michniewicza będzie III-ligowy Świt Skolwin. - Na pewno obejrzę sobie ten mecz. Nie wiem, czy będzie to odpowiednie źródło wiedzy przed naszym spotkanie, bo puchar rządzi się swoimi prawami - powiedział Runjaic.

Jakub Żelepień