Po ostatnim gwizdku przed kamerami TVP Sport stanął pomocnik Pogoni, Sebastian Kowalczyk. Wychowanek "Portowców" zaliczył dobry mecz, który okrasił asystą.

Sebastian Kowalczyk starł się z kibicem Piasta Gliwice

Spotkanie Piasta z Pogonią zapowiadało się jako jedno z ciekawszych w tej kolejce. Choć w tabeli sytuacja obu zespołów jest skrajnie odmienna, można było spodziewać się wyrównanej walki. Kiedy więc "Portowcy" ograli gospodarzy 2-0, niektórym miejscowym kibicom puściły nerwy.

Przekonał się o tym właśnie Sebastian Kowalczyk, który tuż przed rozpoczęciem wywiadu dla TVP Sport musiał uciszać jednego z fanów Piasta. Najpierw zrobił to za pomocą gestu. Później, kiedy padły przekleństwa, zawodnik zwrócił się do kibica: "Jaki wynik? Co się tu burzysz za kratą? No to chodź, chodź. Będziesz mi się tu burzył".

Po krótkiej wymianie zdań Kowalczyk zajął się jednak odpowiadaniem na pytania reportera Telewizji Polskiej.

