Cała akcja odbywa się w Dzień Pasztecika Szczecińskiego - lokalnego przysmaku , którym od 52 lat zajadają się kolejne pokolenia szczecinian. Na facebookowym profilu Pogoni pojawiło się zdjęcie Luisa Maty wpatrzonego w dwa paszteciki w zestawie z czerwonym barszczem. Całość opatrzona jest podpisem "Zestaw Maty. Wydanie szczecińskie".

Pogoń Szczecin zażartowała z Maty

To nawiązanie do rapera Michała Matczaka, znanego szerzej jako Mata. Od poniedziałku w jednej z sieci fast food goście mogą zamawiać tak zwany Zestaw Maty. To efekt współpracy artysty z siecią.

Pogoń postanowiła stworzyć swój zestaw Maty. Co więcej, klub przygotował też specjalną promocję dla wszystkich miłośników pasztecika szczecińskiego. Każdy, kto przyjdzie dziś do fanshopu Portowców z paragonem, na którym będą widniały dwa paszteciki i barszcz, dostanie 10 procent rabatu na klubowe gadżety czy odzież.

