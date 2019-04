Po długiej chorobie zmarł były piłkarz Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Jarosław Biernat. Miał 58 lat.

Jarosław Biernat był wychowankiem Pioniera Szczecin. Z tego klubu trafił do Pogoni. Najpierw występował w drużynie juniorów, a potem w seniorach.



W barwach "Portowców" rozegrał 160 meczów oficjalnych meczów. W 1982 roku wystąpił z Pogonią w finale Pucharu Polski.



W latach 1983 - 1985 grał w Legii Warszawa. Potem wrócił do Pogoni, a w 1987 roku wyjechał do Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów reprezentował Eintracht Frankfurt, SG Union Solingen, SpVgg Bayeruth, KTSV Preussen Krefeld i SG Duren 99.