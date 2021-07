Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Chorwat przypomniał, że to również dzięki niemu Kosta Runjaic pracuje w Szczecinie. - Zanim tutaj przyszedł, pytał mnie o to, co myślę o Pogoni i lidze polskiej. Powiedziałem mu, że to dobre miejsce i radziłem, aby przyjął tę propozycję. Miesiąc później Kosta został szkoleniowcem Pogoni. W listopadzie miną cztery lata, odkąd tutaj pracuje. To świetny fachowiec, a do tego naprawdę fajny człowiek - chwalił Bjelica.

Pogoń Szczecin zagra z NK Osijek

Kiedy Bjelica odchodził z polskiej ligi, Pogoń była na zupełnie innym etapie sportowego i infrastrukturalnego rozwoju. Klub - dzięki świetnej pracy Runjaica - uratował się przed degradacją z ligi, a stadion wciąż straszył wyglądem. - Dziś wszystko wygląda inaczej. Klub się rozwija, a co równie ważne - powstaje piękny obiekt. Cieszę się z tego - mówił Bjelica.

Dla Portowców domowe spotkanie z NK Osijek będzie pierwszym oficjalnym meczem w sezonie. Wicemistrzowie Chorwacji zdążyli natomiast zainaugurować ligowe rozgrywki w zeszły weekend. Pokazali moc, wygrywając z HNK Šibenik 3:0. - Boisko pokaże, czy wcześniejsze rozpoczęcie sezonu to nasza przewaga. Występ moich zawodników mnie ucieszył, ale każdy mecz to inna historia. Szykujemy się na trudne spotkanie - zapowiadał Nenad Bjelica.

Pierwszy gwizdek meczu Pogoń Szczecin - NK Osijek jutro o 21. Rewanż odbędzie się w czwartek za tydzień w Chorwacji. Początek - również o 21.

Jakub Żelepień



Zdjęcie Nenad Bjelica, trener NK Osijek / KRYSTYNA PACZKOWSKA /NEWSPIX.PL / Newspix