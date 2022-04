Wczoraj we wschodniej części kraju doszło do prawdziwego załamania pogody. Zrobiło się na powrót chłodno, a do tego spadł śnieg. Górnik Łęczna przestrzegał w piątek Pogoń na Twitterze.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin: Zimowe warunki w Łęcznej

Kiedy w piątkowe popołudnie "Portowcy" dotarli na Lubelszczyznę, gospodarze wykazali się jednak duchem fair play. Zdając sobie sprawę z trudnych warunków pogodowych, użyczyli gościom swojej hali sportowej. To właśnie w niej podopieczni Kosty Runjaica odbyli ostatni przedmeczowy trening.

Dziś w Łęcznej śniegu jest jeszcze więcej niż wczoraj. Zdjęcia z tego miasta rozchodzą się viralowo w mediach społecznościowych.

Początek spotkania Górnika Łęczna z Pogonią Szczecin dziś o 17:30. Transmisja w Canal+Sport, a relacja tekstowa w Interii.

Jakub Żelepień, Interia