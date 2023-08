Kibice Pogoni Szczecin nie mogli obserwować z wysokości trybun meczu wyjazdowego w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko Linfield FC. To efekt kary nałożonej przez UEFA , do której klub z Irlandii Północnej podszedł w sposób bardzo rygorystyczny. Szczecińscy fani liczyli na to, że obejdą zakaz, tymczasem spotkali się z silnym oporem.