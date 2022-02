Mecz o mistrzostwo Polski? Z pewnością nie, bo przed oboma zespołami jeszcze kilkanaście kolejek do końca. Bez wątpienia jest to jednak istotne spotkanie, a trzy punkty w tym meczu mogą być niezwykle cenne w końcowym rozrachunku. Pogoń ma punkt przewagi nad Lechem, jednak nie należy również zapominać o Rakowie Częstochowa. Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, to pomiędzy tymi trzema zespołami rozegra się bój o mistrzostwo.