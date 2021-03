Podbeskidzie Bielsko-Biała. Filip Modelski - Przegraliśmy bitwę, wojna trwa dalej. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po pierwszej części rozgrywek i ledwie 9 pkt. na koncie, mało kto „Góralom” dawał szansę na utrzymanie. Zmiany zimą, przyjście do klubu trenera Kasperczyka i kilku zawodników, z Rafałem Janickim na czele, odmieniły sytuację, a dwie wygrane na początek 2021 roku z Legią Warszawa (1-0) i z Górnikiem Zabrze (2-1) dały Podbeskidziu awans w tabeli. W kolejnych pięciu meczach bielszczanie już jednak nie wygrali, notując trzy remisy i dwie porażki. Ta ostatnia ze Stalą w Mielcu 1-2 kosztowała ich ponownie spadek na ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

- Ten mecz to była jedna wielka bitwa. Zakładaliśmy, że nie tak będziemy grać, jak wyglądało to na boisku. Przegraliśmy bitwę, ale wojna trwa dalej. Jest jeszcze 9 kolejek do końca, a więc wiele punktów do zdobycia, zdecydowanie zrobimy wszystko, żeby w następnych kolejkach odwrócić sytuację – mówi kapitan Podbeskidzia Filip Modelski.