Na wniosek KGHM Zagłębia Lubin mecz piłkarskiej PKO Ekstraklasy z Podbeskidziem Bielsko-Biała został przełożony z 6 na 16 listopada. Powodem jest aktualna sytuacja epidemiczna w zespole z Dolnego Śląska.

We wtorek Zagłębie poinformowało o pozytywnych wynikach u zawodników i w sztabie trenerskim na obecność COVID-19 i jeszcze tego samego dnia został przełożony mecz Pucharu Polski lubinian z Podbeskidziem. Tak się złożyło, że ekipa z Dolnego Śląska zaraz miała ponownie zagrać z drużyną z Bielska, ale tym razem w lidze. Lubinianie już we wtorek zapowiedzieli, że to spotkanie także będą chcieli przełożyć i w środę zapadała decyzja, że tak się stało.

"Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. po konsultacji z Zespołem Medycznym PZPN, mając na uwadze pozytywne wyniki testów pod kątem obecności wirusa SARS-COV-2 w zespole "Miedziowych" wyznaczył nowy termin rozegrania meczu 9. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała i KGHM Zagłębiem Lubin. Spotkanie zostanie rozegrane 16 listopada 2020 roku o godz. 20:30" - poinformował klub z Dolnego Śląska.

Po ośmiu kolejkach piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie w tabeli jest trzecie, a Podbeskidzie 15.

