Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 2-1 Zagłębie Lubin w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. "Górale" odnieśli bardzo ważne, bo dopiero drugie zwycięstwo po awansie do Ekstraklasy.

Przed meczem Podbeskidzie otrzymało bardzo złe wiadomości. Okazało się, że koronawirusem zakażona jest trójka piłkarzy - Kamil Biliński, Bartosz Jaroch oraz Filip Modelski. Cała trójka nie mogła dziś zagrać przeciwko Zagłębiu.



Mimo tego gospodarze zaczęli - a raczej mogli zacząć - od mocnego uderzenia. W swoim polu karnym nie popisał się Lubomir Guldan, który kopnął w brzuch młodzieżowca z Podbeskidzia, Maksymiliana Sitka i sędzia Szymon Marciniak bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Łukasz Sierpina, ale poślizgnął się przy strzale i przeniósł piłkę wysoko nad poprzeczką.



Jednak już kilka minut później Podbeskidzie prowadziło 1-0. Tym razem Sierpina świetnie dośrodkował z rzutu wolnego, podanie głową przedłużył Gergo Kocsis, a Mateusz Marzec z bliska wpakował piłkę do siatki. Było to debiutanckie trafienie 26-latka w Ekstraklasie.



Zagłębie do ataku ruszyło po zmianie stron i w 71. minucie doprowadziło do wyrównania po golu golu Roka Sirka. Asystę zaliczył wprowadzony w przerwie Dejan Drażić.



"Miedziowi" cieszyli się z remisu jedynie trzy minuty, bowiem niemal natychmiast fatalny błąd popełnił bramkarz Dominik Hładun. Golkiper źle przyjął piłkę tuż przy swojej bramce i stracił ją na rzecz Desley'a Ubbinka. Holender przejął piłkę i nie mógł spudłować z najbliższej odległości.



Ten gol zapewnił Podbeskidziu drugie zwycięstwo w tym sezonie i sprawił, że przewaga nad ostatnią w tabeli Stalą Mielec wzrosła do trzech punktów. Zagłębie zmarnowało szansę, by wskoczyć na ligowe podium i zajmuje szóste miejsce.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin 2-1 (1-0)



Bramka: 1-0 Marzec (23.), 1-1 Sirk (71.), 2-1 Ubbink (74.).

9. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-24 18:00 | Stadion: Stadion Miejski 2 1 Podbeskidzie B.-B. Zagłębie Lubin Hładun Chodyna Simić Guldan Balić Bednarczyk Poręba Starzyński Baszkirow Szysz Sirk Peszkovicz Danielak Komor Bashlay Gach Sitek Kocsis Marzec Rzuchowski Sierpina Roginić SKŁADY Podbeskidzie B.-B. Zagłębie Lubin Michal Peszkovicz Dominik Hładun Karol Danielak Kacper Chodyna 76′ 76′ Aleksander Komor 47′ 47′ Lorenco Simić Dmytro Bashlay 13′ 13′ Ľubomír Guldan Kacper Gach Sasza Balić 79′ 79′ Maksymilian Sitek 46′ 46′ Jakub Bednarczyk Gergő Bence Kocsis Łukasz Poręba 23′ 23′ 71′ 71′ Mateusz Marzec 70′ 70′ Filip Starzyński 71′ 71′ Michał Rzuchowski Jewgienij Baszkirow 14′ (k.) 14′ (k.) 64′ 64′ Łukasz Sierpina Patryk Szysz 58′ 58′ Marko Roginić 71′ 71′ 87′ 87′ Rok Sirk REZERWOWI Rafał Leszczyński Konrad Forenc Milan Rundić Jakub Wójcicki Jakub Bieroński 87′ 87′ Dominik Jończy 79′ 79′ Konrad Gutowski Soren Reese Iván Martín Gómez Kamil Kruk 64′ 64′ Serhij Miakuszko Mateusz Bartolewski 71′ 71′ Rafał Figiel 46′ 46′ 77′ 77′ Dejan Dražić Tomasz Nowak Jakub Żubrowski 71′ 71′ 74′ 74′ Desley Ubbink 70′ 70′ Samuel Mraz

Zdjęcie Mateusz Marzec zdobył swoją pierwszą bramkę dla Podbeskidzia / Jakub Ziemianin / Newspix

WG