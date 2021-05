Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock. Cudowny gol, karny i podział punktów

W meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało na własnym terenie z Wisłą Płock 1-1. Dla "Nafciarzy" oznacza to pewne utrzymanie. "Górale" natomiast znajdują się w fatalnej sytuacji. Zajmują ostatnie miejsce w tabeli i tracą dwa punkty do 15. Stali Mielec, która w niedzielę zagra z Legią Warszawa.

Mecz rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy objęli prowadzenie dzięki cudownemu trafieniu Jakuba Hory. Czech dopadł do piłki zagranej przez Petara Mamicia i nie zastanawiając się zbyt długo, huknął nie do obrony. Piłka poszybowała w górny róg bramki i zdołałaby ściągnąć nawet najmniejszą zawieszoną tam pajęczynę.



Radość "Górali" nie trwała jednak długo, bo zaledwie nieco ponad 20 minut. W tarapaty wpędził swoją drużynę Dmytro Baszłaj, który wyciął we własnym polu karnym Dawida Kocyłę. Sędzia bez wahania odgwizdał "jedenastkę".

Do piłki podszedł Mateusz Szwoch, który uderzył mocno w lewą stronę. Michal Peszković wyczuł jego intencje i miał już nawet piłkę na rękach, ale nie zdołał uratować drużyny przed utratą bramki.



Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1. Ten wynik satysfakcjonował "Nafciarzy", bo na dobre kończył ich obawy o ligowy byt. "Górale" musieli wziąć się do pracy.



Bez bramek po przerwie w meczu Podbeskidzie - Wisła Płock

Trener Robert Kasperczyk przeprowadził więc w przerwie dwie zmiany. Z boiska zeszli Desley Ubbink i Maksymilian Sitek, a na murawie pojawili się Marko Roginić oraz Dominik Frelek. Drugi z nich uratował swój zespół. Do końca gnał bowiem za Rafałem Wolskim, który popisał się kapitalną akcją indywidualną. Zawodnik "Nafciarzy" zdołał wprawdzie oddać jeszcze celny strzał, ale był w trudnej sytuacji i Peszković odbił piłkę.

Okazji bramkowych było później jak na lekarstwo. Sytuacja zmieniła się w 79. minucie, gdy Roginić szczęśliwie przedarł się środkiem pola i zagrał prostopadle do innego rezerwowego - Petera Wilsona. Ten nie pomylił się i pokonał bramkarza, ale nie trafił na listę strzelców. Sędzia słusznie odgwizdał spalonego.



Kolejne bramki już nie padły. Obie drużyny podzieliły się punktami. U "Nafciarzy" wywołało to przypływ ulgi i radości, "Górale" natomiast coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość...





29. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-05-08 15:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Przybył Podbeskidzie Bielsko-Biała Wisła Płock 1 1 DO PRZERWY 1-1 J. Hora 5' M. Szwoch 28'

