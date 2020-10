Warta rzutem na taśmę ograła Podbeskidzie. Piłkarze z Poznania zdobyli bramkę w końcówce meczu i ostatecznie wygrali 2-1. Przez większą część meczu utrzymywał się remis, a bliżej prowadzenia byli gospodarze.

Pierwsza połowa starcia pomiędzy beniaminkami nie należała do najciekawszych. Piłkarze postanowili zostawić to co dobre zostawić na drugie 45 minut i oprócz próby Filipa Laskowskiego na początku meczu, nie widzieliśmy zbyt wiele groźniejszych sytuacji.



Obraz gry uległ jednak pozytywnej zmianie po przerwie. Piłkarze Warty ruszyli do ataku i w 48. minucie udało im się zdobyć bramkę. Jakub Kuzdra popędził boczną strefą boiska i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Trafiła ona do Mateusza Kuzimskiego, który dopełnił formalności. Rafał Leszczyński był bliski obronienia jej, jednak futbolówka ostatecznie znalazła drogę do siatki.



Gospodarze nie dali się zepchnąć do defensywy i szybko odzyskali inicjatywę. Niespełna dziesięć minut później Podbeskidzie odpowiedziało na trafienie Warty. Łukasz Sierpina znalazł trochę miejsca przed polem karnym i zdecydował się na strzał. Daniel Bielica zdołał sparować piłkę, lecz był bezradny wobec dobitki. Maksymilian Sitek wykazał się instynktem środkowego napastnika, nabiegł na futbolówkę i trącił ją do bramki.



Podbeskidzie zyskało optyczną przewagę, jednak miało problem z zamienieniem jej na gola. Najbliżej zdobycia bramki był Kamil Biliński, jednak trafił w poprzeczkę po podaniu z bocznej strefy boiska. Groźnie zrobiło się także po próbie Filipa Modelskiego, który huknął z okolic 25. metra. Pędzącą piłkę zdołał zatrzymać Bielica.



Niewykorzystane okazje zemściły się w końcówce meczu. W 86. minucie Łukasz Trałka zagrał futbolówkę w pole karne po rzucie rożnym. Adrian Laskowski zdołał ją trącić i finalnie piłka znalazła się pod nogami Mateusza Kupczaka, który pewnym uderzeniem umieścił ją w bramce.



7. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-10-19 18:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Jakubik Podbeskidzie Bielsko-Biała Warta Poznań 1 2 DO PRZERWY 0-0 M. Sitek 58' M. Kuzimski 48' M. Kupczak 86'

1 2 Podbeskidzie B.-B. Warta Poznań Leszczyński Modelski Komor Bashlay Gach Laskowski Figiel Nowak Rzuchowski Danielak Biliński Bielica Grzesik Ivanov Ławniczak Kuzdra Kupczak Laskowski Janicki Rodriguez Rybicki Kuzimski SKŁADY Podbeskidzie B.-B. Warta Poznań Rafał Leszczyński Daniel Bielica Filip Modelski 78′ 78′ Jan Grzesik Aleksander Komor Robert Ivanov Dmytro Bashlay Aleks Ławniczak Kacper Gach 23′ 23′ Jakub Kuzdra 51′ 51′ 55′ 55′ Filip Laskowski 86′ 86′ Mateusz Kupczak 79′ 79′ Rafał Figiel 37′ 37′ Adrian Laskowski Tomasz Nowak 63′ 63′ Robert Janicki Michał Rzuchowski 77′ 77′ Mario Rodriguez 35′ 35′ Karol Danielak 71′ 71′ Mariusz Rybicki Kamil Biliński 48′ 48′ 30′ 30′ Mateusz Kuzimski REZERWOWI Arkadiusz Leszczyński Adrian Lis Milan Rundić 78′ 78′ Mateusz Spychała Gergő Bence Kocsis 71′ 71′ Kajetan Szmyt Szymon Mroczko 63′ 63′ Łukasz Trałka Mateusz Marzec Dominik Smykowski 35′ 35′ Łukasz Sierpina 77′ 77′ Gracjan Jaroch 55′ 55′ 58′ 58′ Maksymilian Sitek Desley Ubbink 79′ 79′ 90′ 90′ Iván Martín Gómez

