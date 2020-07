Dwa sparingi rozegrają ekstraklasowi piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała podczas przygotowań do gier ligowych. "Górale" towarzysko zagrają z ekipami z Krakowa: najpierw z drugoligowym Hutnikiem a następnie z Wisłą. W planach jest krótkie zgrupowanie w Ustroniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Animucki dla Interii: Jesteśmy na równi z ligą holenderską. Wideo TV Interia

Jak potwierdził we wtorkowym komunikacie bielski klubu, przygotowania do sezonu zespół rozpocznie 3 sierpnia. W tym dniu zawodnicy przejdą badania wydolnościowe, a następnie wyjadą na krótkie zgrupowanie do Ustronia.

Reklama

Tam, 5 sierpnia odbędzie się mecz Hutnikiem. Z "Białą Gwiazdą" beniaminek najwyższej klasy rozgrywek zmierzy się już w Bielsku-Białej, 8 sierpnia (po powrocie z obozu).

Przed przystąpieniem do gier ligowych bielszczan czeka mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Na wjeździe zagrają ze Stalą Rzeszów.

autor: Rafał Czerkawski

rcz/ sab/