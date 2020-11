Piłkarze Śląska Wrocław spełnili plan minimum i pokonali Podbeskidzie 2-0. Gospodarze długimi fragmentami gry byli stroną dominującą, lecz nie udało im się tego udowodnić poprzez zdobyte bramki.

Pierwsza połowa starcia pomiędzy Podbeskidziem a Śląskiem nie należała do najciekawszych. Goście bowiem bardzo szybko wyszli na prowadzenie, a później zdecydowanie postawili na obronę. Już w 4. minucie Erik Exposito wykorzystał błąd defensywy gospodarzy i ruszył w stronę bramki rywali. Hiszpan zagrał wzdłuż linii bramkowej, a Robert Pich dopełnił formalności.



Wrocławianie po zdobytym golu nie forsowali tempa spotkania i oddali pole rywalom. Podbeskidzie było w stanie to wykorzystać, lecz gospodarzom zdecydowanie brakowało dokładności. Najpierw w dobrej sytuacji piłkę ponad poprzeczką przeniósł Maksymilian Sitek, a kilka chwil później Matusz Putnocky zatrzymał dobre uderzenie Michała Rzuchowskiego.



Bliski umieszczenia piłki w siatce był również Łukasz Sierpnia. Piłka po strzale pomocnika gospodarzy odbiła się jednak od poprzeczki.



Obraz gry nie zmienił się również po przerwie. Podbeskidzie próbowało kreować grę, lecz nadal gospodarzom brakowało konkretów. Śląsk natomiast atakował rzadko, ale gdy piłkarze z Wrocławia ruszali do przodu, to udawało im się trafiać do siatki.



Stało się tak również w 66. minucie meczu. Goście rozegrali składną akcję, po której bardzo niefortunnie piłkę wybił Kacper Gach. Ta trafiła bowiem po nogi Marcela Zylli, który niedawno pojawił się na boisku. Pomocnik Śląska opanował futbolówkę i precyzyjnym strzałem z dystansu podwyższył wynik spotkania.



Rezultat utrzymał się do końca spotkania, a piłkarze nie stworzyli więcej groźniejszych akcji.



11. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-28 17:30 | Stadion: Stadion Miejski Podbeskidzie Bielsko-Biała Śląsk Wrocław 0 2 DO PRZERWY 0-1 R. Pich 4' M. Zylla 66'

0 2 Podbeskidzie B.-B. Śląsk Wrocław Peszkovicz Danielak Rundić Komor Gach Sitek Rzuchowski Marzec Kocsis Sierpina Roginić Putnocký Musonda Tamás Celeban Štiglec Pawłowski Pałaszewski Praszelik Mączyński Pich Expósito SKŁADY Podbeskidzie B.-B. Śląsk Wrocław Michal Peszkovicz Matusz Putnocky Karol Danielak 73′ 73′ Lubambo Musonda Milan Rundić Márk Tamás Aleksander Komor 56′ 56′ Piotr Celeban Kacper Gach Dino Sztiglec 82′ 82′ Maksymilian Sitek 78′ 78′ Bartłomiej Pawłowski 72′ 72′ Michał Rzuchowski Maciej Pałaszewski 63′ 63′ Mateusz Marzec 63′ 63′ Mateusz Praszelik 82′ 82′ Gergő Bence Kocsis 90′ 90′ Krzysztof Mączyński 72′ 72′ Łukasz Sierpina 4′ 4′ 89′ 89′ Robert Pich 90′ 90′ Marko Roginić 78′ 78′ Erik Alexander Exposito Hernandez REZERWOWI Rafał Leszczyński Michał Szromnik 72′ 72′ Tomasz Nowak 89′ 89′ Patryk Janasik Jakub Bieroński Mariusz Pawelec Filip Laskowski 78′ 78′ Waldemar Sobota 63′ 63′ Desley Ubbink 63′ 63′ 66′ 66′ Marcel Zylla Rafał Figiel 90′ 90′ Rafał Makowski 82′ 82′ Konrad Gutowski 78′ 78′ Fabian Piasecki 72′ 72′ Serhij Miakuszko Piotr Samiec-Talar 82′ 82′ 90′ 90′ Iván Martín Gómez Mathieu Scalet