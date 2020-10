Podbeskidzie Bielsko-Biała. Przypadek koronawirusa w klubie

Jeden z piłkarzy ekstraklasowej drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała jest zakażony koronawirusem. Jednak ze względu na kontuzję ostatnio nie trenował z resztą zespołu - poinformował w środę klub.

"Wszyscy zawodnicy oraz sztab szkoleniowy od poniedziałku rozpoczęli izolację i treningi indywidualne, zgodnie z zaleceniami Komisji Medycznej PZPN. Kolejne badania zostaną wykonane pod koniec bieżącego tygodnia" - można przeczytać w krótkim komunikacie Podbeskidzia.

Nie wiadomo, czy dojdzie do zaplanowanego w tym tygodniu sparingu "Górali" z Rakowem Częstochowa.

Podbeskidzie w tabeli zajmuje 12. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. W ostatnim do tej pory rozegranym meczu ekstraklasy bielszczanie pokonali u siebie PGE FKS Stal Mielec 1:0. Jeśli będzie to możliwe ze względów zdrowotnych, to kolejny raz mają w lidze zagrać 19 października - także w Bielsku-Białej - z Wartą Poznań.



Zdjęcie Piłkarze Podbeskidzia / Łukasz Gągulski / PAP