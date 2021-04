Pogoń grała o wiele lepiej i zasłużenie wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0. Goście mogli triumfować jeszcze wyżej, lecz zabrakło im nieco skuteczności. Debiutanckiego gola w rozgrywkach Ekstraklasy zdobył Kacper Kozłowski.

Piłkarze Pogoni Szczecin podeszli do starcia z niżej notowanym rywalem po wygranej w starciu z Wisłą Płock. Portowcy przez wcześniejszą porażkę z Legią muszą teraz punktować, jeżeli chcą utrzymać się na podium.



Gospodarze nie złożyli jeszcze rękawic w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Podbeskidzie poprawiło swoją sytuację dzięki triumfowi nad Wisłą Kraków, lecz nadal ma tylko punkt przewagi nad Stalą.

Pomimo sporej różnicy pozycji w tabeli, to piłkarze Roberta Kasperczyka jako pierwsi ruszyli do ataku. Bliski wpakowania piłki do siatki już w 8. minucie był Kamil Biliński, jednak skutecznie uprzedził go Dante Stipica.



Z każdą kolejną minutą przebieg gry zmieniał się na korzyść popularnych "Portowców". W 27. minucie mieli oni dwie dogodne szanse na objęcie prowadzenia. Najpierw Michal Peszkovicz skutecznie zatrzymał futbolówkę po próbie Jakuba Bartkowskiego, a kilka chwil później obronił niezbyt mocne uderzenie Sebastiana Kowalczyka. W obu sytuacjach bardzo dobrze podawał Michał Kucharczyk.





Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin. Kacper Kozłowski z debiutanckim golem w Ekstraklasie!

Był gracz m.in. Legii Warszawa znakomicie zachował się również w 33. minucie. Kucharczyk otrzymał podanie od Kowalczyka i zagrał w pole karne. Tam obrońcy Podbeskidzia nie upilnowali Kacpra Kozłowskiego, który oddał strzał głową i wpakował piłkę do siatki.



Dla reprezentanta Polski było debiutanckie trafienie w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy.

Druga część gry - podobnie jak cały mecz - rozpoczęła się od ataków Podbeskidzia i ponownie nie przyniosły one wymiernych korzyści. Goście stopniowo odzyskiwali jednak przewagę i byli o wiele konkretniejsi.

Kolejna bramkę w tym starciu udało im się strzelić po rzucie karnym. W 62. minucie po interwencji wozu VAR sędzia zauważył faul Bartłomieja Kręcichwosta na Bartkowskim. Atakujący Podbeskidzia uderzył rywala łokciem i został upomniany żółtą kartką. Do wykonania "jedenastki" podszedł Kowalczyk i pewnie dopełnił formalności.



Przewaga zawodników Kosty Runjaicia z każdą kolejną minutą była coraz wyraźniejsza. W bramce gospodarzy dobrze spisywał się jednak Peszkovicz, który wygrał starcia sam na sam z Kozłowskim oraz Adrianem Benedyczakiem.

W doliczonym czasie gry bardzo bliski zdobycia był jeszcze Marko Roginić, jednak nie trafił do siatki po uderzeniu zza pola karnego. Na boisku zakotłowało się również po ostatnim gwizdku sędziego i żółtą kartkę obejrzał Rafał Janicki.



25. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-04-16 18:00 | Stadion: Stadion Miejski Podbeskidzie Bielsko-Biała Pogoń Szczecin 0 2 DO PRZERWY 0-1 Kozłowski 33' S. Kowalczyk 65'

0 2 Podbeskidzie B.-B. Pogoń Szczecin Stipica Bartkowski Zech Triantafyllopoulos Mata Kucharczyk Kozłowski Dabrowski Drygas Kowalczyk Benedyczak Peszkovicz Baszłaj Modelski Janicki Niepsuj Rzuchowski Ubbink Hora Sierpina Kręcichwost Biliński SKŁADY Podbeskidzie B.-B. Pogoń Szczecin Michal Peszkovicz Dante Stipica Dmytro Baszłaj Jakub Bartkowski Filip Modelski Benedikt Zech 97′ 97′ Rafał Janicki 38′ 38′ Konstantinos Triantafyllopoulos 55′ 55′ 67′ 67′ David Niepsuj 58′ 58′ Luís Carlos Machado Mata Michał Rzuchowski 82′ 82′ Michał Kucharczyk 85′ 85′ Desley Ubbink 33′ 33′ 70′ 70′ Kacper Kozłowski 53′ 53′ 71′ 71′ Jakub Hora Damian Dąbrowski 85′ 85′ Łukasz Sierpina 71′ 71′ Kamil Drygas 64′ 64′ 66′ 66′ Bartłomiej Kręcichwost 65′ (k.) 65′ (k.) 90′ 90′ Sebastian Kowalczyk Kamil Biliński 23′ 23′ 82′ 82′ Adrian Benedyczak REZERWOWI Martin Polaczek Jakub Bursztyn Petar Mamić Paweł Stolarski 85′ 85′ Marco Tulio 58′ 58′ Mariusz Malec 67′ 67′ Dominik Frelek Igor Łasicki Jakub Bieroński 71′ 71′ Tomas Martins Podstawski Konrad Gutowski 82′ 82′ Kacper Smolinski 85′ 85′ Karol Danielak Mariusz Fornalczyk 66′ 66′ Marko Roginić 70′ 70′ Rafał Kurzawa 71′ 71′ Peter Wilson 82′ 82′ Luka Zahovič