W pierwszym meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice rozgromił Podbeskidzie Bielsko-Biała 5-0. Kolejny raz bardzo dobrze zagrał Jakub Świerczok, który zdobył dwie bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice. Trener Waldemar Fornalik po meczu z Zagłebiem Lubin. wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice



Reklama

W pierwszej połowie niewiele się działo. W 15. minucie dobrą okazję miał Kamil Biliński, ale Frantiszek Plach w znakomitym stylu obronił jego strzał.



Ciekawiej zrobiło się dopiero w końcówce. Popis dał Jakub Świerczok, który ostatnio znajduje się w bardzo dobrej formie. Strzelił dwa gole w trzy minuty.



W 38. minucie dobrze znalazł się w polu karnym i strzałem głową dał Piastowi prowadzenie. Chwilę później, w polu karnym, faulował go Aleksander Komor. Świerczok sam podszedł do "jedenastki" i pewnie ją wykorzystał, a Piast do przerwy prowadził 2-0.



Dwie bramki Świerczoka, to jego piąty i szósty gol w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Dzięki temu jest najskuteczniejszym Polakiem w lidze. Do tej pory ten tytuł dzierżył napastnik Podbeskidzia Kamil Biliński, który trafiał pięć razy.



Napastnik Piasta nie poprawił bowiem swojego dorobku. Miał na to świetną okazję w 51. minucie. Z woleja strzelał Michał Rzuchowskiego. Trafił własnie w Bilińskiego, który stał tuż przed linią bramkową. Zdołał się jeszcze odwrócić i oddać strzał, ale trafił w słupek.



Skuteczniejsi byli zawodnicy Piasta. Rozmontowali obronę rywali i zdobyli kolejne trzy bramki.



W 60. minucie, po dośrodkowaniu Gerarda Badii z rzutu rożnego, głową trafił Piotr Malarczyk. W 83. minucie indywidualną akcję przeprowadził Sebastian Milewski. W polu karnym założył "siatkę" Komorowi, a następnie pokonał bramkarza. W doliczonym czasie wynik ustalił Tiago Alves.



Wydaje się, że Piast przezwyciężył kryzys. Dla podopiecznych Waldemara Fornalika mecz z Podbeskidziem był szóstym z rzędu bez porażki.



MP



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 0-5 (0-2)

Bramki: 0-1 Świerczok (38. głową), 0-2 Świerczok (41. karny), 0-3 Piotr Malarczyk (60. głową), 0-4 Sebastian Milewski (84.), 0-5 Tiago Alves (90.+2)

Żółte kartki - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Marko Roginic, Gergo Kocsis, Dmytro Baszłaj. Piast Gliwice: Arkadiusz Pyrka.

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Mecz bez udziału publiczności.

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Michal Peszkovicz - Karol Danielak, Aleksander Komor, Dmytro Baszłaj, Filip Modelski - Maksymilian Sitek (58. Serhij Miakuszko), Rafał Figiel (46. Michał Rzuchowski), Gergo Kocsis (66. Jakub Bieroński), Łukasz Sierpina (58. Konrad Gutowski) - Kamil Biliński (66. Tomasz Nowak), Marko Roginić

Piast Gliwice: Frantiszek Plach - Martin Konczkowski, Piotr Malarczyk, Tomas Huk, Jakub Holubek - Patryk Sokołowski, Michał Chrapek (79. Tiago Alves), Tomasz Jodłowiec (87. Patryk Lipski), Gerard Badia (71. Sebastian Milewski) - Dominik Steczyk (87. Arkadiusz Pyrka), Jakub Świerczok (79. Michał Żyro)

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!