Napastnik Peter Wilson podpisał kontrakt z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kontrakt piłkarza ma obowiązywać do końca sezonu z opcją przedłużenia go o rok. Nowy gracz ostatniej drużyny w tabeli ekstraklasy ma za sobą dwa występy w reprezentacji Liberii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Kontrowersja. Nieuznany gol w meczu Podbeskidzie - Legia 1-0. Wideo INTERIA.TV

Zgodnie z wieczornym komunikatem klubu, 24-latek w zespole "Górali" będzie grać z numerem 14. na koszulce.



"Urodził się w Liberii, ale wychowywał w Szwecji, gdzie w najwyższej lidze +Allsvenskan+ rozegrał 93 mecze i zdobył 19 bramek jako zawodnik GIF Sundsvall, którego jest wychowankiem. Na początku 2020 r. związał się z Sheriffem Tyraspol, mistrzem ligi mołdawskiej, w którym wystąpił w 17 meczach i siedmiokrotnie trafiał do bramki rywali" - można przeczytać we wspomnianym komunikacie.



W tym tygodniu klub z Bielska-Biała poinformował też, że Szymon Mroczko został wypożyczony do końca sezonu do drugoligowego Sokoła Ostróda.



Podbeskidzie w niedzielę o godz. 15.00 zagra u siebie z Górnikiem Zabrze.



Reklama

rcz/ sab/