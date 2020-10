Skrzydłowy Konrad Gutowski został piłkarzem ekstraklasowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. 21-latek podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o 24 miesiące. Wcześniej był zawodnikiem Widzewa Łódź.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. 11 milionów euro za Modera! Lech pobije rekord. Wideo Polsat Sport

Zawodnik grający najczęściej na prawym skrzydle rozpoczynał karierę w Podbeskidziu. Razem z drużyną awansował do Centralnej Ligi Juniorów. Później został włączony do składu pierwszej drużyny, ale nie udało mu się zadebiutować w meczu ligowym. W lipcu 2018 r. odszedł do ówcześnie drugoligowego Widzewa Łódź, gdzie wystąpił w 62 meczach, w których uzbierał 9 goli i 5 asyst.

Reklama

"Bardzo się cieszę, że mogłem wrócić do Podbeskidzia już w ekstraklasie. Wracam do domu i dam z siebie wszystko, aby pomóc Podbeskidziu w zdobywaniu kolejnych punktów" - powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Po sześciu kolejkach spotkań "Górale" w tabeli zajmują 12. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. Najbliższe spotkanie ligowe rozegrają 19 października. Wówczas w Bielsku-Białej zmierzą się z Wartą Poznań.

autor: Rafał Czerkawski

rcz/ co/