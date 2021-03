Po 21. kolejkach i po porażce ze Stalą Mielec w poniedziałek, piłkarze Podbeskidzia ponownie wrócili na ostatnie miejsce w ligowej tabeli, które zajmowali po pierwszej części rozgrywek. W bielskim klubie są jednak przekonani, że wkrótce, tak jak to było po pierwszych tegorocznych meczach, drużyna prowadzona przez Roberta Kasperczyka znowu będzie ponad kreską.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podbeskidzie Bielsko-Biała. Filip Modelski - Przegraliśmy bitwę, wojna trwa dalej. Wideo INTERIA.TV

Po pierwszej części rozgrywek, z ledwie 9 pkt. na koncie, mało kto "Góralom" dawał szansę na utrzymanie. Zmiany zimą, przyjście do klubu trenera Kasperczyka i kilku zawodników, z Rafałem Janickim na czele, odmieniły sytuację, a dwie wygrane na początek 2021 roku z Legią Warszawa (1-0) i z Górnikiem Zabrze (2-1) dały Podbeskidziu awans w tabeli.



Reklama

W kolejnych pięciu meczach bielszczanie już jednak nie wygrali, notując trzy remisy i dwie porażki. Ta ostatnia ze Stalą w Mielcu 1-2 kosztowała ich ponownie spadek na ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

- Ten mecz to była jedna wielka bitwa. Zakładaliśmy, że nie tak będziemy grać, jak wyglądało to na boisku. Przegraliśmy bitwę, ale wojna trwa dalej. Jest jeszcze dziewięć kolejek do końca, a więc wiele punktów do zdobycia, zdecydowanie zrobimy wszystko, żeby w następnych kolejkach odwrócić sytuację - mówi kapitan Podbeskidzia Filip Modelski.

W rozmowie z klubowymi mediami doświadczony piłkarz dodaje: - Stal wykorzystała swoje sytuacje, a my wpasowaliśmy się w ich grę, w tą bijatykę, w której byli skuteczniejsi - tłumaczy.

Teraz przed jedenastką spod Klimczoka, która po 21. kolejkach na swoim koncie ma 18 pkt., kolejne wyjazdowe starcie, tym razem z Wartą Poznań. Mecz w Grodzisku Wielkopolskim w niedzielę o godzinie 12.30.

- Do każdego meczu podchodzimy w ten sam sposób, na każde spotkanie mamy plan, mamy przeciwnika przeanalizowanego i wiemy, jak mamy funkcjonować. Teraz trzeba skupić się na następnym meczu, na następnych kolejkach, bo jak mówię, jest jeszcze wiele punktów do ugrania - zaznacza Modelski.

Michał Zichlarz