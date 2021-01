Ofensywny czeski pomocnik Jakub Hora został wypożyczony z FK Teplice do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Umowa potrwa do końca sezonu.

Hora nominalnie występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, ale w czasie piłkarskiej kariery grywał także jako skrzydłowy, a nawet prawy obrońca.

29-latek przechodzi do Podbeskidzia z FK Teplice, ale ostatnie lata spędził na wypożyczeniach. Ostatnio - w łotewskim Ryga FC, a wcześniej w Slavii Praga.



Hora jest doświadczonym zawodnikiem. Wystąpił w 224 meczach czeskiej ekstraklasy (Fortuna Liga), w których zdobył 36 goli i zanotował 14 asyst. W kilku meczach pełnił nawet rolę kapitana zespołu z Teplic.



Teraz jego zadaniem jest pomóc w utrzymaniu Podbeskidziu Bielsko-Biała. "Górale" zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli z zaledwie dziewięcioma punktami po 14. kolejkach. Do bezpiecznej pozycji tracą cztery punkty.



Można przypuszczać, że transfer Hory jest efektem zatrudnienia w klubie Czecha Jana Nezmara, który został doradcą do spraw sportowych.

Zdjęcie Kibice Podbeskidzia / Polska Press / East News

