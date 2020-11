Cztery osoby z obozu Podbeskidzia Bielsko-Biała otrzymały pozytywne wyniki testu na koronawirusa. To trzech zawodników oraz członek sztabu szkoleniowego.

O zakażeniach w zespole "Górali" poinformował prezes Bogdan Kłys.

- W dniu wczorajszym odbyliśmy testy na obecność koronawirusa. Wyniki trójki zawodników oraz jednego członka sztabu szkoleniowego okazały się pozytywne - powiedział prezes na środowej konferencji prasowej. - Wszyscy zostali już odizolowani od reszty zespołu - dodał Kłys.

Podbeskidzie w najbliższy weekend miało zmierzyć się z Zagłębiem Lubin, ale to spotkanie zostało przełożone już wcześniej. Najbliższy termin spotkania Podbeskidzia to 9 listopada i wyjazd do Pogoni Szczecin.



Prezes Kłys podczas konferencji prasowej ujawnił też, że klub zabezpieczył się w nowych umowach z zawodnikami na wypadek powtórnego przypadku przerwania rozgrywek z powodu koronawirusa.



- W nowych umowach transferowych zawarliśmy punkt, który mówi, że w momencie przerwania rozgrywek, zawodnik ma obniżoną pensję o 50 procent. Jeśli zawodnik nie wyrażał zgody na takie warunki, nie dochodziło do transferu - powiedział prezes Podbeskidzia.

