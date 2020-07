Podbeskidzie Bielsko-Biała. Brede: Ostatnie mecze potraktujemy szkoleniowo

- Ostatnie mecze potraktujemy szkoleniowo - powiedział trener pierwszoligowych piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała Krzysztof Brede. Jego podopieczni na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek mają już zapewniony awans do Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Baszczyński dla Interii: Oby Legii nie przytrafiły się demony przeszłości. Wideo TV Interia

"Górale" w sobotę zmierzą się na wyjeździe z broniącą się przed spadkiem Sandecją Nowy Sącz. Ostatni mecz sezonu rozegrają 25 lipca na własnym stadionie. Rywalem będzie Chrobry Głogów.

Reklama

- Na pewno kilku zawodników dostanie możliwość gry w większym wymiarze niż do tej pory. Czas na to, aby pokazali swoje umiejętności - powiedział opiekun bielszczan. Podkreślił, że bez względu na zmiany kadrowe chce, aby jego drużyna zdobyła do końca rozgrywek jeszcze sześć punktów.

Podbeskidzie wraca do Ekstraklasy po czterech latach gry w pierwszej lidze. Awans zapewniło sobie w 32. kolejce spotkań wygrywając w środę u siebie z Odrą Opole 4-3. Po tym meczu na murawie odbyła się krótka feta. Dłuższa uroczystość ma się odbyć po meczu z Miedzią Legnica. Na razie nie ogłoszono jej szczegółów, gdyż władze klubu liczą, że wkrótce jeszcze bardziej zostaną poluzowane obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

Jak potwierdził rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Tomasz Ficoń zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez prezydenta miasta, Podbeskidzie w drugim półroczu 2020 r. ostatecznie otrzyma dotację o 500 tys. zł mniejszą niż w pierwszym. Ma to być kwota 2,23 mln zł. O sprawie wcześniej poinformował portal bielsko.biała.pl.

Rafał Czerkawski

Podbeskidzie Bielsko-Biała wraca do Ekstraklasy. Galeria 1 / 9 Wielka radość Podbeskidzia po wygranej z Odrą i awansie do Ekstraklasy Źródło: PAP Autor: Andrzej Grygiel udostępnij