PKO Ekstraklasa. Jedna zmiana trenerska w zimowej przerwie

Z 16 klubów PKO BP Ekstraklasy tylko w Podbeskidziu Bielsko-Biała zimą doszło do zmiany trenera. Zamykający tabelę beniaminek w miejsce zwolnionego krótko przed końcem rundy Krzysztofa Brede zatrudnił Roberta Kasperczyka.

54-letni Kasperczyk pracował już z ekipą "Górali" w latach 2009-12.

W trakcie rundy jesiennej szkoleniowcy zmienili się w Legii Warszawa, Wiśle Kraków i Stali Mielec.

Najdłużej pracującym w jednym klubie najwyższej klasy jest debiutujący w niej półtora roku temu Marek Papszun. 46-letni szkoleniowiec prowadzi Raków Częstochowa od 18 kwietnia 2016, gdy ten klub występował jeszcze w drugiej lidze. W pierwszym po długiej przerwie sezonie w krajowej elicie jego zespół zebrał dużo pochlebnych recenzji i zajął 10. miejsce, a teraz jest wiceliderem.

Półtora miesiąca krócej niż Papszun w Rakowie w Górniku Zabrze zatrudniony jest Marcin Brosz. Było to tuż po spadku z najwyższej klasy. W kolejnych sezonach doprowadził drużynę najpierw do powrotu, a następnie do czwartego miejsca w elicie i gry w kwalifikacjach Ligi Europy. W dwóch kolejnych sezonach 14-krotny mistrz Polski nie zdołał się przebić do czołowej ósemki i walczył w rundzie finałowej rozgrywek w tzw. grupie spadkowej, kończąc rywalizację na - odpowiednio - 11. i dziewiątej pozycji. Obecnie znowu jest w czołówce - po 14 kolejkach plasuje się na piątej pozycji.

Kolejne miejsce w zestawieniu szkoleniowców najdłużej pracujących w jednym klubie zajmuje Michał Probierz z Cracovii. Za wyniki "Pasów" odpowiada od czerwca 2017.

W całym poprzednim sezonie, który był wyjątkowy ze względu na przymusową przerwę spowodowaną koronawirusem, trenerów zmieniło siedem klubów.

Inauguracja drugiej części sezonu 2020/21 - w piątek.

Trenerzy drużyn PKO BP Ekstraklasy u progu drugiej części sezonu 2020/21:

Cracovia - Michał Probierz

Górnik Zabrze - Marcin Brosz

Jagiellonia Białystok - Bogdan Zając

Lech Poznań - Dariusz Żuraw

Lechia Gdańsk - Piotr Stokowiec

Legia Warszawa - Czesław Michniewicz

Piast Gliwice - Waldemar Fornalik

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Robert Kasperczyk

Pogoń Szczecin - Kosta Runjaić

Raków Częstochowa - Marek Papszun

Stal Mielec - Leszek Ojrzyński

Śląsk Wrocław - Viteżslav Laviczka

Warta Poznań - Piotr Tworek

Wisła Kraków - Peter Hyballa

Wisła Płock - Radosław Sobolewski

KGHM Zagłębie Lubin - Martin Szevela

