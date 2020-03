Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Nasz cel wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na tą chwilę nie wybiegamy myślami zbyt daleko, bo może to być niebezpieczne i złudne. Nasz podstawowy cel to awans do pierwszej ósemki - mówi trener mistrza Polski Waldemar Fornalik.