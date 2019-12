Piast - Śląsk 0-3. Patryk Sokołowski po meczu. Wideo WIDEO |

- Można powiedzieć, że nieszczęśliwie się to dla nas wszystko ułożyło. W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze i stworzyliśmy sobie wiele bramkowych sytuacji. No ale tak to jest w futbolu, że te stwarzane przez siebie okazje trzeba wykorzystywać – komentował po meczu pomocnik Piasta Patryk Sokołowski.