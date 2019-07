Tom Hateley (Piast) po porażce z BATE Borysów. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jest olbrzymie rozczarowanie. Szło nam dobrze, kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku. Nic nie zapowiadało, że tak się to wszystko potoczy. Niestety, nie udało się utrzymać prowadzenia, jest wielkie rozczarowanie – powiedział zawodnik Piasta Tom Hateley po porażce 1-2 z BATE Borysów.