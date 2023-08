Z niewolnika nie ma pracownika. Pomocnik wraca do Ekstraklasy

Gorzej poszło jego macierzystemu klubowi, Lechia opuściła Ekstraklasę i Szczepańskiemu niespecjalnie spieszyło się do powrotu nad morze. Warta nie pozwalała mu wrócić do Lechii do 30 czerwca, do tego dnia obowiązywało wypożyczenie do "Zielonych". Po jego upływie klub z Wielkopolski złożył propozycję transferową w kwocie 60 tysięcy euro. Nie zadowoliło to Lechii, który według informacji TVP Sport ma teraz otrzymać około 50 tysięcy za definitywny transfer Szczepańskiego od Piasta.