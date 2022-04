Walka o to będzie równie zacięta co o mistrzostwo i utrzymanie

Jedno jest pewne: dopóki jest szansa Piast będzie walczył o czwarte miejsce do końca. Z Lechią Gdańsk już nie zagra. Z drużyn z czołówki zmierzy się u siebie z Lechem, z kolei Lechia - z Pogonią Szczecin u siebie i na koniec z Rakowem Częstochowa na wyjeździe.

Jakub Czerwiński: Nie uciekniemy od tego jak wygląda tabela

Paweł Czado: Kibice Ruchu wielkie chwile przeżywali w latach 30, 50., 70., kibice Górnika - w latach 60. i 80. Kibic Piasta najbardziej ekscytujące momenty przeżywa w obecnej dobie. Od kilku lat trwa najlepszy okres w dziejach Piasta. Mówię o tym dlatego, że sytuacja w tabeli jest bardzo interesująca: piąty w tabeli Piast ma pięć punktów straty do czwartej Lechii na pięć kolejek przed końcem. Czwarte miejsce daje start w europejskich pucharach. Myślicie o tym, rozmawiacie?

Jakub Czerwiński: - Oczywiście, że o tym myślimy. Nie uciekniemy od tego jak wygląda tabela. Zaznaczam jednak, że te pięć punktów to bardzo dużo... My musimy wygrywać a Lechia musi się potknąć. Nie chcę za daleko wybiegać w przyszłość. Przyzwyczailiśmy wszystkich, że skupiamy się na najbliższym meczu, wydaje się, że to najlepsza metoda na sukces. Paru punktów z jesieni może nam braknąć...

Waldemar Fornalik powiedział, że mecz piłkarski gra się nie tylko gdy wszystko się układa, są również momenty kiedy drużyna cierpi. Wygraliście właśnie z Legią w Warszawie. Podczas tego meczu cierpieliście czy raczej panowaliście nad sytuacją?

- Zgodzę się, że słowami trenera, że w niektórych meczach musimy cierpieć. Oczywiście w cudzysłowie, bo efekt tego cierpienia o którym wspomniał trener jest przecież taki jakiego oczekiwaliśmy. Przywozimy zwycięstwo z trudnego terenu. Czasami musimy tak grać jak w Warszawie.

Piast Gliwice pobudza się i nakręca

Ja wiem, że dla oka, dla kibiców nie jest pewnie zbyt ładne, ale jest skuteczne. Jesteśmy zadowoleni po tym zwycięstwie. Być może niektórzy przyzwyczaili się już do tego [Piast nie przegrał na Łazienkowskiej od 2018 roku, przyp. aut.] ale to nas wciąż cieszy i napędza.

Teraz mecz z Jagiellonią.

- Mamy fajną serię i chcemy ją kontynuować. Musimy być skupieni jeszcze bardziej w końcówce sezonu, musimy cały czas się pobudzać, nakręcać. Z Jagiellonią powinniśmy zagrać bardziej odważnie, liczymy, że kibice będą nas wspierać w tym meczu. Doskonale znamy historię meczów z Jagiellonią i to jakie potrafiły być ekscytujące [jesienią w pierwszym meczu było 3-3, w sezonie mistrzowskim Piasta trzy kolejki przed końcem 2-1 po wspaniałym golu Tomasza Jodłowca i karnym obronionym przez Jakuba Szmatułę w samej końcówce, przyp. aut.]. Przygotowujemy się pod kątem Jagiellonii i jestem przekonany, że będziemy gotowi.