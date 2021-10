Waldemar Fornalik po meczu Piasta Gliwice z Legią: "Kapitalny wynik"

Waldemar Fornalik po meczu nie ukrywał zadowolenia. - To był na pewno bardzo dobry mecz, dobrze się go oglądało. Było dużo emocji i dużo bramek. Cieszymy się, że to my je strzelaliśmy - mówił uśmiechnięty trener Piasta. Przyznał, że jego drużyna miała trochę szczęścia, na początku meczu po słupkach strzelał Mahir Emreli. - My jednak na to szczęście zapracowaliśmy. Drużyna zaprezentowała dużo mądrości i dużo determinacji - stwierdził Fornalik.



Alberto Toril: mądrze, instynktownie, pięknie

Trener Piasta podkreślił, że to zwycięstwo przyszło w dobrym momencie. - Nasze ostatnie mecze nie były najlepsze, a teraz wygrywamy. Kapitalny wynik i bardzo dobra gra - powiedział Waldemar Fornalik. Podkreślał, że zmienił się sposób gry i to wyraźnie dobrze wpłynęło na Alberto Torila, bohatera meczu. Hiszpan popisał się hat-trickiem. - Sprowadziliśmy go żeby strzelał gole. Pierwsza bramka - zachował się bardzo mądrze, druga - uderzył instynktownie, trzecia - uderzył pięknie. Ale nikt w najśmielszych snach nie mógł sobie wymarzyć, że Alberto strzeli Legii trzy bramki - przyznał trener Piasta.



Reklama

Piast Gliwice: świetna zmiana Nikoli Stojiljkovicia

Był także zadowolony ze zmiany serbskiego napastnika Nikoli Stojiljkovicia, który zastąpił Torila. Ten wszedł na kilka ostatnich minut i dobił rywala sprytnie zachowując się przy czwartym golu dla Piasta. - Zastanawialiśmy się przed meczem kogo wystawić w pierwszym składzie: Torila czy Stojiljkovicia.

Okazało się, że podjęliśmy dobrą decyzję, a Nikola dał taką zmianę o której marzy każdy piłkarz - zakończył trener Piasta.