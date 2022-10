Trzęsienie ziemi w Ekstraklasie! Zasłużony trener odchodzi

Waldemar Fornalik rozpoczął pracę w Gliwicach we wrześniu 2017 roku. W tym czasie osiągnął największe sukcesy w historii Piasta: mistrzostwo Polski w 2019 roku oraz trzecie miejsce w lidze w 2020 roku.

Teraz jednak jego drogi i Piasta się rozejdą. "Trenerze, dziękujemy za wszystko" - napisał oficjalny profil Piasta Gliwice.

Waldemar Fornalik odchodzi z Piasta Gliwice

Obecny sezon nie jest udany dla zespołu z Gliwic. Piast zajmuje 15. lokatę i wygrał tylko trzy z 14 spotkań.

Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

- Zasługi Waldemara Fornalika i jego sztabu są niepodważalne. Warsztat, wiedza i autorytet, to przymioty trenera, które poprowadziły zespół do sukcesów. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa, nigdy nie jest. Znaleźliśmy się jednak w trudnej sytuacji i dla dobra klubu doszliśmy do wniosku, że potrzebna zmiana. Umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron. Wdzięczni za cały trud i te pięć lat lat pracy okraszone wielkimi osiągnięciami, dziękujemy i życzymy trenerowi powodzenia. Liczymy, że - podobnie jak my - trener zachowa same pozytywne wspomnienia z pracy w Gliwicach - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice dla oficjalnej strony klubu.

Razem z Waldemarem Fornalikiem z klubem żegna się jego brat, Tomasz Fornalik, wieloletni asystent.

Nowym trenerem Piasta Gliwice został Aleksandar Vuković.