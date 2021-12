Tak samo jak Sappinen, tak Kostadinow, także jest reprezentantem swojego kraju. 12-krotnie zagrał w kadrze narodowej Macedonii Północnej. W futbolu klubowym w ostatnim czasie występował w lidze słowackiej. Do drużyny Piasta przechodzi na zasadzie wolnego transferu, a jego kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2025 roku.

Piast Gliwice. Sappinen i Kostadinow udanie zastąpią Świerczoka?

Jesienią Rauno Sappinen zdobywał gole dla Flory Tallinn w Lidze Konferencji, wiosną ma strzelać bramki w Ekstraklasie. W Piaście Gliwice, który w pierwszej części rozgrywek dołował i nie sprostał oczekiwaniom kibiców oraz działaczy, liczą, że wypełni lukę po Jakubie Świerczoku , który w poprzednim sezonie zdobywał bramki na zawołanie.





- Dla mnie to była łatwa decyzja. Przyjście tutaj to krok naprzód w mojej karierze. Piast to duży klub, a Ekstraklasa jest silną ligą, więc podchodzę do tego, jak do wyzwania i nie mogę się doczekać pierwszych treningów - powiedział Kostadinow po podpisaniu kontraktu, dla oficjalnej strony klubowej.

Piast Gliwice pozyskał TIhomira Kostadinowa. To uczestnik Euro 2020

W przeszłości Kostadinow grał dla takich klubów jak FK Moravac, Teteks Tetovo, Dukla Banska Bystrica, Zlate Moravce, MFK Ruzomberok. Za sobą ma udział w dużej piłkarskiej imprezie, czyli Euro 2020. Najczęściej występował na pozycji środkowego ofensywnego napastnika, ale może także grać na obu skrzydłach.

