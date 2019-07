Dzisiaj wieczorem (20.30) na stadionie przy ulicy Okrzei w Gliwicach mecz o Superpuchar Polski Piast - Lechia. Dla obu klubów to szansa na kolejny puchar w gablocie. - Taki mecz ma swoją wagę. Każdy chciałby, Piast też, żeby takie trofeum znalazło się w jego rękach - mówi wieloletni dyrektor, a potem prezes Piasta Józef Drabicki.

Mistrz Polski z dobrej strony pokazał się w środowym meczu w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, remisując na wyjeździe z mistrzem Białorusi BATE Borysów 1-1.



- To zdecydowanie pozytywny wynik. Nie może jednak nikogo uśpić. Trzeba mieć świadomość, że rywal potrafi grać, a mocny jest też na wyjazdach. W Borysowie widzieliśmy perfekcyjną pierwszą połowę w wykonaniu naszego zespołu, kiedy to drużyna utrzymywała się przy piłce i stwarzała sobie sytuacje. Teraz już trzeba myśleć o rewanżu. Jest szansa na awans, ale trzeba zrobić wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do tego spotkania, żeby się na koniec nie okazało, że coś uciekło - przestrzega doświadczony działacz.

Zanim jednak w środę wieczorem zobaczymy ponownie starcie Piasta z BATE, już dziś w Gliwicach mecz o Superpuchar Polski. Jak podejść do spotkania ze zdobywcą Pucharu Polski, mając świadomość arcyważnego meczu w europejskich pucharach, który może otworzyć ścieżkę na futbolowe salony?

- Na pewno nie można przekombinować. To przecież mecz o stawkę, mecz o coś, a piłkarze nie mają za sobą 40 czy 50 ligowych meczów, a dopiero zaczynają. Grać trzeba, jak gra się w lidze. Tutaj nie może być jakiś kalkulacji. Takie granie co trzy dni, na tym etapie nie powinno być problemem. Zresztą takie kalkulacje często źle się potem kończą, bo może się okazać, że nie osiągnęło się ani jednego, ani drugiego celu. Poza tym gra się u siebie, przed swoją publicznością - zaznacza Józef Drabicki.



Mecz w Gliwicach dzisiaj o godzinie 20.30.

Michał Zichlarz

Zdjęcie Mikkel Kirkeskov i Marcin Pietrowski podczas prezentacji Piasta przed nowym sezonem / /Łukasz Gągulski / PAP

Zdobywcy Superpucharu Polski:

1983 - Lechia Gdańsk

1987 - Śląsk Wrocław

1988 - Górnik Zabrze

1989 - Legia Warszawa

1990 - Lech Poznań

1991 - GKS Katowice

1992 - Lech Poznań

1994 - Legia Warszawa

1995 - GKS Katowice

1996 - Widzew Łódź

1997 - Legia Warszawa

1998 - Amica Wronki

1999 - Amica Wronki

2000 - Polonia Warszawa

2001 - Wisła Kraków

2004 - Lech Poznań

2006 - Wisła Płock

2007 - Zagłębie Lubin

2008 - Legia Warszawa

2009 - Lech Poznań

2010 - Jagiellonia Białystok

2011 - Wisła Kraków

2012 - Śląsk Wrocław

2014 - Zawisza Bydgoszcz

2015 - Lech Poznań

2016 - Lech Poznań

2017 - Arka Gdynia

2018 - Arka Gdynia

2019 - ?